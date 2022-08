Terminou empatado o dérbi de iguais. Vizela e Gil Vicente entraram em campo somando quatro pontos, depois de ganharem na primeira jornada, perderem na segunda e empatarem na terceira. No duelo entre minhotos, dois golos para cada lado voltaram a deixar tudo empatado, agora com cinco pontos.

Os galos entraram melhor e tiveram uma vantagem de dois golos, mas a aguerrida equipa vizelense não virou a cara à luta e alcançou o empate ainda no primeiro tempo. Fran Navarro e Boselli adiantaram os gilistas no marcador e Kiko Bondoso e Anderson fizeram os golos que dividiram os pontos.

Golos na 1.ª parte

Álvaro Pacheco apostou no mesmo onze que foi a Chaves arrancar um empate na jornada anterior. Já Ivo Vieira, como seria de esperar, fez seis alterações em relação à equipa que defrontou o Az Alkmaar, tentando minimizar o desgaste físico da equipa, que realizou oito jogos no mês de agosto.

Os galos entraram melhor e chegaram à vantagem bem cedo. Com Mizuki, Fran Navarro e Boselli muito ativos na frente de ataque, o Gil Vicente construiu o primeiro golo. O japonês cruzou da esquerda, o uruguaio rematou para defesa de Buntic e quando o espanhol se preparava para recarregar, foi puxado por Raphael Guzzo. Grande penalidade assinalada pelo VAR e confirmada por Manuel Oliveira.

Chamado à conversão, Fran Navarro repetiu o feito da temporada anterior e voltou a marcar em Vizela. Os locais, mesmo com o forte apoio do público, acusaram em demasia o golo e não conseguiam reagir. Só de bola parada criaram perigo e até marcaram, mas o Guzzo estava em fora de jogo.

E acabaram por ser os de Barcelos a voltar a marcar. Bom entendimento do lado direto, o esférico a sobrar para Boselli que, depois de fletir para o meio e deixar dois adversários para trás, rematou cruzado para golo. Estava difícil a vida dos vizelenses que viam o galo a ganhar uma importante vantagem.

Contudo, as gentes de Vizela são conhecidas por nunca virarem a cara à luta e esta equipa foi construída à imagem da população. Já em período de descontos, Kiko Bondoso iria reduzir para os locais. Cruzamento da esquerda, a defesa gilista foi pouco expedita em tirar o esférico e o extremo a fuzilar a baliza à guarda de Andrew.

Tremiam os barcelenses como varas verdes e aproveitaram os da casa para chegar à igualdade, num lance com culpas para o guardião gilista. Livre batido à esquerda, Andrew ficou a meio de caminho de socar o esférico e Anderson aproveitou para cabecear para o fundo das redes. Voltava tudo à estaca zero.

Ameaças não valem golos

No reatamento, Boselli desperdiçou uma clamorosa oportunidade. Já na área, tirou Kiki da frente e, na cara de Buntic, rematou muito por alto. No rugby o chutão tinha valido cinco pontos! Osmajic respondeu com um remate ao lado quando seguia isolado. Mas o início prometedor ficou por ali durante um bom período de tempo.

Só nos último 15 minutos é que o jogo voltou a aquecer, já depois dos dois técnicos mexerem nas equipas. E os de Vizela chegaram a festejar golo de Osmajic, porém o avançado montenegrino estava em posição irregular aquando do passe de Samu. Os galos responderam com uma boa iniciativa pela direita, até terminar num remate torto de Mizuki.

Até ao final houve emoção, muitas aproximações às duas balizas, mas nunca houve um lance de verdadeiro perigo. Divisão de pontos no dérbi que já tinha entrado empatado.