Luca Waldschmidt testou positivo à Covid-19 nos testes realizados após o regresso do Porto e vai falhar o jogo contra o Sporting de Braga das meias-finais da Taça da Liga.



Além do internacional alemão, a imprensa nacional refere que Luisão, João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira, estes três últimos adjuntos de Jorge Jesus, estão igualmente infetados, embora o Benfica não se tenha pronunciado sobre esses casos.



Lembre-se que na véspera do Clássico contra o FC Porto três elementos do staff dos encarnados testaram positivo à Covid-19.



Benfica e Sp. Braga defrontam-se esta quarta-feira, às 19h45, em Leiria.