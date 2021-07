No Benfica há um ano e meio, Julian Weigl já percebeu a real dimensão do clube. E compara-o ao Bayern Munique.



«Em Portugal, o Benfica é mesmo como o Bayern. É noticiado tudo sobre nós todos os dias em vários canais de televisão e nos jornais. No Benfica vive-se dos resultados. Posso ter uma foto boa para publicar, mas se o fizer no dia a seguir a uma derrota vão chover críticas», contou o médio alemão a um conhecido podcast alemão.



Weigl passou o programa a encher de elogios o clube e Portugal, mas avisou que em contextos de insucesso as coisas podem tornar-se muito desagradáveis. Nesses momentos, explica, é provável que os problemas cheguem ao centro de treinos ou mesmo ao domicílio dos futebolistas.



«Dizem que os alemães são extremamente loucos por futebol, mas muitas vezes dou conta do mesmo sentimento nas pessoas que vivem o clube aqui em Lisboa. Para eles tudo é o Benfica. Então se tudo correr bem, é o melhor que podemos imaginar. Se as coisas correrem mal, esperamos problemas e algo de extremo no centro de treinos ou nas casas dos jogadores.»



Weigl garantiu que já percebe tudo em português e diz que o facto de Jorge Jesus não falar inglês acabou por ajudá-lo nessa aprendizagem.



«Posso não usar bem a gramática, mas antes era impossível entender tudo. Agora, não preciso de tradutor. Jesus não fala inglês, o que até me ajudou. Entre mim e o Waldschmidt, há um adjunto, que traduz tudo para inglês. Se não percebo algo, até é nessa língua.»



Julian Weigl, 25 anos, tem 64 jogos e dois golos marcados em época e meia no Benfica.