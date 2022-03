O Rennes venceu este domingo o Angers, por 2-0.

A equipa da casa adiantou-se aos 33 minutos, por Benjamin Bourigeaud, enquanto Gaetan Laborde fechou a contagem na reta final do encontro (87m).

Com este triunfo, o Rennes aproveitou o deslize do Estrasburgo, que empatou, e segue no quarto lugar, com 46 pontos.

No quinto posto, com menos dois, está então o Estrasburgo, que não conseguiu vencer em casa do Reims (1-1). Jean-Ricner Bellegarde marcou a favor dos visitantes (69m), mas Jens-Lys Cajuste estabeleceu a igualdade a seis minutos dos noventa.

Também este domingo, o Bordéus perdeu em casa diante do Troyes (2-0), que contou com Abdu Conté a titular.

O ex-Sporting Mama Balde até falhou uma grande penalidade, mas um autogolo de Gaetan Poussin (28m) e uma grande penalidade cobrada por Lebo Mtohiba (87m) ditaram o desfecho final.

O Bordéus está na última posição da Ligue 1, com 22 pontos, menos três que o Troyes, que é 16.º.

O Metz também soma 22 pontos e está na luta pela permanência.

A equipa do ex-Portimonense Fali Cande perdeu por 1-0 no terreno do Saint-Etiénne, graças a um golo de Denis Bouanga (52m). No primeiro tempo, o médio gabonês teve um golo anulado por mão na bola.

Noutro dos jogos da 27.ª jornada do campeonato francês, o Nantes somou um triunfo caseiro ante o Montpellier (2-0), com golos de Kolo Muani (69m) e Willem Geubbels (90+2m).

O Nantes está agora no sexto posto a dois pontos dos lugares europeus.