O Marselha regressou este sábado às vitórias na Ligue 1, ao triunfar na receção ao St. Étienne (3-1), em jogo da quarta jornada.

No Vélodrome, Matteo Guendouzi (23m), Gerson (51m) e Cengiz Under (68) fizeram os golos do Olympique. Curiosamente, todos eles são reforços da equipa de Jorge Sampaoli para esta época.

Para o St. Étienne, marcou Kolodzijcak, aos 32 minutos.

O Marselha igualou o pelotão do segundo lugar, que conta com Nice, Angers e Clermont, com sete pontos. O St. Étienne tem apenas três.