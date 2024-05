Na noite de despedida de Mbappé do Parque dos Príncipes, o PSG foi derrotado pelo Toulouse (1-3). Danilo Pereira e Ugarte foram titulares entre os anfitriões.

Ainda que Mbappé tenha inaugurado o marcador ao oitavo minuto, a 33.ª ronda da Ligue 1 revelou-se amarga.

Aos 13m, Dallinga repôs a igualdade. No segundo tempo, Gboho agradeceu o espaço à entrada da área parisiense e consumou a reviravolta, com um belo remate. Por fim, e já com Gonçalo Ramos em campo, Magri capitalizou uma brilhante jogada coletiva do «Téfécé».

Foi uma partida muito desinspirada do campeão francês, uma vez que os visitantes dominaram em desvantagem e em vantagem. Até ao final, ficou sempre a ideia que o Toulouse estava a perder.

Como tal, a festa do título foi algo amarga, na hora da despedida de Mbappé e Keylor Navas da casa do PSG. Ainda que os parisienses tenham duas jornadas por disputar, serão fora de portas. Segue-se a visita ao Nice (5.º), na quarta-feira.

O Toulouse ocupa o 10.º lugar, com 43 pontos. Na derradeira jornada há receção ao Brest (4.º).

Paulo Fonseca aponta à Champions

O Lille triunfou, por 1-2, na visita ao Nantes. À boleia de Jonathan David, os «Lobos» garantiram a frente no marcador aos 8 e 11 minutos.

Ainda que os anfitriões tenham reduzido aos 54m, por Abline, a vitória sorriu ao Lille. Nos visitantes, Tiago Santos e Angel Gomes foram titulares. Por sua vez, Tiago Morais não saiu do banco.

O Lille é terceiro, com 58 pontos, em igualdade com o Brest. Na última jornada, Paulo Fonseca e companhia recebem o Nice (5.º). Quanto ao Nantes, ocupa o 14.º posto, com 33 pontos. Em todo o caso, a manutenção está garantida.

Para a Ligue 2 caem Clermont e Lorient. Quanto ao Metz, disputará o play-off de permanência.

Nas contas da Europa, Lille e Brest disputam as vagas Champions. Por sua vez, Lens, Lyon e Marselha têm um objetivo, a Liga Conferência.

Outros resultados:

Clermont 0-1 Lyon

Estrasburgo 2-1 Metz

Rennes 1-1 Lens

Montpellier 0-2 Mónaco

Marselha 3-1 Lorient

