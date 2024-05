50 jogos, nenhuma derrota! É este o registo do Leverkusen esta temporada, que ficou ainda mais abrilhantado com a goleada deste domingo, por 5-0, no reduto do Bochum, na 33.ª ronda do campeonato alemão.

Com o título já assegurado, Xabi Alonso promoveu algumas mexidas no onze e deixou nomes como Frimpong, Grimaldo e Hincapié no banco.

A tarefa dos «farmacêuticos» ficou facilitada a partir dos 15 minutos de jogo, quando Felix Passlack foi expulso, depois de ver vermelho direto.

O campeão germânico chegou à vantagem em cima do intervalo. Patrick Schick abriu o marcador aos 41 minutos e Victor Boniface, de penálti, apontou o segundo golo da partida, já em tempo de descontos da primeira parte (45+2m).

No segundo tempo, Adli apontou o 3-0 (76m) e Stanisic (86m) deu contornos de goleada ao resultado.

Já em tempo de compensação, o ex-Benfica Grimaldo, que tinha sido lançado aos 79 minutos, fechou as contas da partida, num lance em que só precisou de encostar perante a baliza deserta.

O Leverkusen passa a somar 87 pontos e continua com 15 de vantagem sobre o Bayern, que venceu na receção ao Wolfsburgo, por 2-0. Por seu turno, o Bochum, que não contou com Gonçalo Paciência, é 14.º, com 33 pontos, três acima do «lugar de play-off».

A classificação da liga alemã