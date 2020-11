«Renato Sanches como Seedorf». A exibição do internacional português na vitória do Lille frente ao Milan, por 3-0, caiu de tal forma nas boas graças da imprensa francesa que já há quem compare o jovem médio à lenda holandesa.

Yusuf Yazici fez um hat-trick, mas após o final da partida tem partilhado os elogios com Sanches, que também se apresentou em grande em San Siro.

É da France Football que surge a comparação com Seedorf. A reputada revista gaulesa dá nota oito (numa escala de zero a dez) à exibição do jogador formado no Benfica e destaca-o dos demais.

«O Milan viu muitas lendas pisarem o relvado da sua lendária casa, o San Siro. Entre elas, um tal de Clarence Seedorf, que fez as delícias do público rossoneri com as suas exibições. Nesta quinta-feira, Renato Sanches despertou a memória do holandês, fazendo uma cópia quase perfeita ao estilo do antigo jogador. Sempre certeiro na decisão, nunca entrou em pânico com a bola no pé e brilhou com a sua capacidade de gerir o ritmo da equipa. (…) O campeão europeu de 2016 provou o seu passado graças a um desempenho impressionante», pode ler-se.

Também o So Foot se junta aos elogios a Sanches, dando ao luso uma nota de nove, em dez: «Pressão? Para Renato não existe. O pobre Tonali terá pesadelos durante muito tempo com as fintas de partir os rins, as mudanças de direção e os passes de Renato Sanches. Grande desempenho do ex-Bayern.»

Por sua vez, a RMC Sport destaca a «atuação magistral» de Renato, que confirma assim o seu regresso «ao mais alto nível»: «O hat-trick de Yusuf Yacizi roubou-lhe a cena, mas Renato Sanches é o outro homem forte da vitória do Lille frente ao Milan. O português destacou-se pela capacidade de passar a bola de forma certeira, mas não só: acelerações, fintas, dribles, passes decisivos... fez de tudo para reinar no coração do jogo, matando o jovem Sandro Tonali.»

De resto, também o Lille destacou a exibição de Renato Sanches, com uma publicação nas redes sociais a apelidá-lo de «Golden Boy», distinção que o médio de 23 anos venceu em 2016.

Veja aqui a exibição de Renato em San Siro:

[Artigo atualizado]