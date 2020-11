Yazici destacou-se na vitória do Lille frente ao Milan, com um hat-trick, mas há outro jogador do emblema francês a recolher elogios depois do triunfo em San Siro: Renato Sanches.

O médio português foi um dos melhores em campo na equipa de Galtier e foi elogiado no final da partida pelo colega e compatriota José Fonte.

«O Renato foi enorme. Mostrou que pode jogar a este nível e ainda mais alto do que isto, nos maiores clubes. Temos de continuar a ajudá-lo», disse Fonte, citado pelo L’Équipe.

«Acredito que pode ter uma carreira muito boa ao mais alto nível. No Lille e noutra grande equipa. Mas quando tens a oportunidade de tê-lo na tua equipa, tens de tirar vantagem disso», acrescentou.