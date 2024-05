Arne Slot é, oficialmente, o sucessor de Jürgen Klopp no comando técnico do Liverpool. O anúncio era uma questão de tempo, uma vez que o técnico neerlandês já havia confirmado a vontade de rumar a Anfield.

Além disso, Klopp cantou o nome de Slot na tarde deste domingo.

No currículo, o novo timoneiro do Liverpool conta com uma Liga dos Países Baixos, conquistada em 2023 pelo Feyenoord. Esta época, Slot arrecadou a Taça. Antes, pelo AZ Alkmaar, foi segundo em 2019/20, apenas superado pelo Ajax no saldo de golos.

«Será o primeiro treinador neerlandês do Liverpool», sublinham os «Reds».

Arne Slot, de 45 anos, inicia trabalhos a 1 de junho e terá contrato até 2027. Será a terceira experiência como treinador principal, a primeira fora dos Países Baixos.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌