O treinador do Liverpool Jurgen Klopp concorda com as sanções aplicadas pelo governo britânico ao dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, na sequência da guerra na Ucrânia.

«Não é uma situação pela qual todos os funcionários do Chelsea são responsáveis, um homem é: Vladimir Putin. Eu não sei qual o papel de Roman Abramovich nisto tudo, mas dizem-me que ele é próximo. Acho que o que o Governo britânico fez está certo», disse o técnico alemão em conferência de imprensa.

Recorde-se que o emblema londrino não pode avançar no processo de venda, nem negociar jogadores ou vender bilhetes e merchandising.