Darwin Núñez reconheceu que está a ter dificuldades na adaptação do Liverpool e revelou que não compreende as palestras do treinador Jurgen Klopp.

«Não entendo nada do que diz Klopp quando está a conversar com a equipa. Depois pergunto aos meus colegas para me dizerem o que ele disse. Ele é muito claro naquilo que pretende, pede para fazermos as coisas de forma simples, que não tenhamos medo de jogar. Pede para termos confiança. Depois, quando perdemos a bola, ele quer imediata pressão sobre o adversário», afirmou o avançado ex-Benfica em declarações à ESPN após a vitória do Liverpool sobre o Rangers (2-0) para a Liga dos Campeões.

O internacional uruguaio frisou também as dificuldades que está a sentir na adaptação ao novo clube, após ter protagonizado uma das transferências sonantes do mercado, ao custar 75 milhões de euros no imediato aos «Reds» mais 25 milhões em potenciais bónus.

«Às vezes sinto-me indeciso e estou sem confiança. Pep Lijnders (treinador-adjunto) e Vítor Matos (membro da equipa técnica de Klopp) falam português e fazem-me a tradução. Os meus companheiros têm conversado comigo e dizem-me para manter a calma. Quando fazem isso fico realmente mais calmo, porque sei que caso faça alguma coisa mal, eles protegem-me», confessou Darwin.

O avançado de 23 anos leva oito jogos oficiais pelo Liverpool, tendo marcado dois golos.