O Feyenoord divulgou um vídeo de despedida de Arne Slot, que deixou o clube e vai assumir a sucessão de Jurgen Klopp, no Liverpool. O vídeo recorda as grandes conquistas do treinador neerlandês em Roterdão e nem sequer esquece as lágrimas de Kökçü, registadas quando o turco disse também adeus ao Feyenoord.

Recorde-se que Arne Slot esteve três anos no Feyenoord, ao longo dos quais foi uma vez campeão, ganhou uma Taça dos Países Baixos e foi uma vez finalista da Liga Conferência.