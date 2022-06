Jurgen Klopp já o tinha anunciado, e esta quinta-feira foi o próprio Liverpool a confirmar o adeus a Divock Origi, avançado belga.

Nas redes sociais, o clube inglês publicou um vídeo emocionante com os melhores momentos do jogador de 27 anos com a camisola dos reds: desde os golos nos dérbis com o Everton, ao bis naquela reviravolta épica com o Barcelona nas meias-finais da Liga das Campeões, ao golo que confirmou o triunfo dos homens de Klopp na Prova Milionária em 2019.

Origi, refira-se, despede-se de Anfield ao fim de sete anos – com um empréstimo ao Wolfsburgo pelo meio. Nesse período, fez 174 jogos e marcou 41 golos.

Refira-se que a imprensa internacional tem avançado nos últimos tempos que Origi vai assinar pelo Milan.