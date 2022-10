A federação inglesa acusou Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, de conduta imprópria, na sequência da expulsão do técnico alemão no jogo com o Manchester City.

Klopp foi expulso com um cartão vermelho direto, depois de ter confrontado um dos árbitros auxiliares, de forma veemente, na sequência de uma falta não assinalada sobre Mohamed Salah.

Logo após o final do jogo, que o Liverpool venceu por 1-0, o treinador alemão, em conferência de imprensa, pediu desculpa pelo incidente. «Algo descambou naquela situação, não estou orgulhoso disso. Mereci o vermelho, a forma como procedi não foi correta», assumiu o treinador alemão que, apesar de tudo, não deve escapar a um castigo por conduta imprópria.