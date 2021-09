Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, abordou a estreia na Liga dos Campeões, esta quarta-feira, em casa, diante do MIlan e fala num grupo, que conta ainda com FC Porto e Atlético Madrid, «entusiasmante».

«É um grupo difícil. O Atlético Madrid, wow. O FC Porto é habitualmente campeão de Portugal, portanto é uma equipa de alto nível, e depois o Milan que é uma das maiores equipas da Europa, portanto, é uma verdadeira Liga dos Campeões», começou por dizer o treinador alemão.

Um entusiasmo que começou logo no dia do sorteio. «Quando estávamos todos a ver o sorteio, estávamos todos a pensar: “Oh meu Deus, que grande grupo”. Temos de conseguir pontos suficientes para passar este grupo e é melhor não perdermos tempo», prosseguiu.

«Este grupo será emocionante do primeiro ao último segundo. Não há uma equipa que se destaque neste grupo e isso dá-nos alento para continuar», acrescentou.

O treinador alemão voltou depois ao primeiro adversário, o Milan que já cruzou com o Liverpool na Liga dos Campeões numa final que se tornou lendária em Istambul, com os ingleses a recuperarem de uma diferença de três golos e a reclamarem o troféu no desempate por grandes penalidades.

«Para ser sincero, pensei que já não ia ver a segunda parte. Todos nós pensamos, com exceção do balneário do Liverpool, que o jogo estava acabado. E depois tornou uma das maiores sensações do futebol de todos os tempos. Fico feliz por não ter desligado a televisão e ter assistido ao jogo inteiro», recordou Klopp.