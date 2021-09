O Atlético de Madrid faz parte do grupo B da Liga dos Campeões juntamente com AC Milan, FC Porto e Liverpool. João Félix elogiou os adversários e anteviu uma primeira fase da prova difícil para os colchoneros.



«Temos um grupo difícil com equipas que são as melhores nos seus países. Vão ser jogos muito disputados, mas vamos fazer o nosso trabalho para conseguir sempre os três pontos», disse, aos meios do clube espanhol.



O internacional português admitiu conhecer bem o FC Porto e garantiu estar preparado para o jogo desta quarta-feira.



«FC Porto? Conheço muito bem a equipa e a sua forma de jogar. Estou pronto para esse jogo», assegurou.



O jovem avançado confessou estar desejoso de voltar a jogar perante os adeptos colchoneros no Wanda Metropolitano.



«O público é muito para nós. Vivemos muita da paixão dos adeptos e é bom tê-los no nosso estádio. Ainda não joguei em casa esta época e tenho muita vontade de os ver», referiu.



João Félix recordou a lesão que impediu de se exibir ao melhor nível n final da temporada passada e falou sobre o regresso à competição no último domingo ante o Espanhol, na Catalunha.



«Nunca é fácil jogadores quando não estás bem. Fi-lo por vontade minha e para ajudar a equipa. Agora estou recuperado. Senti-me bem [no último jogo], já não me sentia assim há muito tempo. Senti liberdade para fazer movimentos que antes me provocavam dores. O meu jogo está a voltar e espero estar mais preparado do que nunca», concluiu.