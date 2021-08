O treinador Jurgen Klopp reagiu ao mercado de transferências desta nova temporada. Num mercado com várias contratações a custo zero, mas com várias transferências por altos valores, Klopp admite não estar supreendido com o poder dos outros clubes.

«Todos nós conhecemos a situação do Chelsea, do Manchester City e do Paris Saint-Germain. O que o Manchester United tem feito, eu não sei como é que o fizeram. Nós temos a nossa própria maneira de fazer isso. Podemos gastar o dinheiro que ganhamos. Este ano gastámos antes de ganhármos dinheiro quando comprámos o Konaté [ao Leipzig]. Estou aqui há tempo suficiente para saber que eles encontram sempre uma solução para essas coisas», afirmou o treinador alemão.

Neste mercado o Paris Saint-Germain gastou 60 milhões em Hakimi e assegurou a custo zero, mas com grandes salários, Lionel Messi e Sergio Ramos, entre outros, o Manchester City gastou acima dos 100 milhões em Jack Grealish, o Manchester United pagou 85 milhões por Jadon Sancho e cerca de 50 milhões por Raphael Varane e o Chelsea deu por Romelu Lukaku cerca de 115 milhões de euros. Posto isto, o treinador confirmou que o Liverpool não tem como investir valores tão altos como os restantes clubes.

«Não dá para nos compararmos com os outros clubes. Eles obviamente não têm limites. Nós temos limites», disse Klopp.

Apesar dos gastos por parte dos rivais, Klopp acredita que a Premier League poderá ser mais equilibrada do que nas últimas temporadas.

«No ano passado, a diferença era muito grande. No ano anterior, quando fomos campeões, já era muito grande. Chelsea, Manchester United e Manchester City não escondem as expectativas, nem nós. Não será uma luta a quatro. O Leicester voltou a fazer bons negócios, o Arsenal está tentar...», concluiu.

O Liverpool estreia-se no campeonato inglês na casa do Norwich, já no próximo sábado.