Jurgen Klopp criticou o calendário do futebol inglês e pediu que a Premier League voltasse a permitir as cinco substituições durante um jogo, como acontece na Liga portuguesa e em vários outros campeonatos europeus.

«Jogámos domingo, quarta, sábado e terça-feira. Este é um calendário horrível», disse o técnico do Liverpool na antevisão do embate com o Inter de Milão, para a Liga dos Campeões.

«É essencial que voltemos para as cinco substituições. Não temo isso numa competição e faz tanta diferença. Não vejo porque é que custa tanto entender isso. A Premier League também tem de salvaguardar os seus melhores jogadores. Não é uma vantagem», acrescentou.

Note-se que o campeonato inglês adotou a regra das cinco substituições durante o pico da pandemia, quando as competições foram retomadas em 2020. Entretanto, os clubes ingleses votaram contra a continuidade da medida e entraram novamente em vigor as três mudanças.