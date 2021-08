Luca Zidane, filho do ex-treinador do Real Madrid, não terá bons motivos para recordar o jogo de estreia na Liga espanhola. O guarda-redes do Rayo Vallecano cometeu uma grande penalidade e viu o cartão vermelho direto ao minuto 16 do duelo com o Sevilha, na Andaluzia (3-0).



O guardião francês de 23 anos cumpre a segunda temporada no Rayo Vallecano, equipa que garantiu o regresso ao escalão principal do futebol espanhol.



No domingo à noite, na sequência de um passe longo, Oussama Idrissi antecipou-se a Luca Zidane e o guarda-redes, que calculou mal a saída, travou deliberadamente o extremo marroquino, no interior da área.



Como o filho de Zinedine Zidane não teve intenção de disputar a bola, o árbitro do encontro mostrou de imediato o cartão vermelho. Em superioridade numérica, o Sevilha agradeceu o castigo máximo e colocou-se em vantagem, por intermédio de Youssef En-Nesvri, e Erik Lamela selou o triunfo com um bis (3-0).