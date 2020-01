O jogador argentino Luciano Vietto continua em tratamento e foi a ausência no Sporting para o treinador Silas, esta quinta-feira, no regresso aos trabalhos na academia de Alcochete após a eliminação na meia-final da Taça da Liga, ante o Sporting de Braga.

O jogador de 26 anos, que sofreu uma luxação na articulação tibio-peronial antes do dérbi com o Benfica, para a Liga, fez trabalho de recuperação e é o único nome, de acordo com informação avançada pelo Sporting, entregue ao departamento médico.

Os onze jogadores titulares do duelo de terça-feira, Luís Maximiano, Acuña, Mathieu, Coates, Ristovski, Battaglia, Doumbia, Bruno Fernandes, Wendel, Luiz Phellype e Rafael Camacho, fizeram trabalho de recuperação, «enquanto alguns dos restantes trabalharam no ginásio e outros no relvado», lê-se, na nota do treino matinal.

Começou assim a preparação dos leões para a receção ao Marítimo, a contar para a 18.ª jornada da Liga, que foi agendada para as 21 horas de segunda-feira. Acuña, Bolasie, Mathieu e Eduardo, todos a cumprir jogo de castigo, são baixas certas no atual quarto classificado do campeonato.