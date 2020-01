O treinador português José Mourinho questionou um jornalista esta quarta-feira, após a vitória por 2-1 ante o Norwich, se o médio do Sporting, Bruno Fernandes, vai reforçar o Manchester United, num momento caricato na conferência de imprensa.

«Então o Bruno Fernandes vem para o Manchester United ou não? Vai a Lisboa para isso e ele não vem?», perguntou Mourinho, recebendo como resposta um «sim» ao reforçar a questão, rindo-se depois de forma discreta.

Mourinho lamentou, também no rescaldo ao jogo, as várias ausências por lesão no plantel e afirmou que é preciso «pensar, pensar, pensar» face ao cenário de jogadores disponíveis.

«Eu olho para o banco e não tenho jogadores de ataque. Tive de tirar o Erik Lamela porque estava fatigado, mas mostrámos uma incrível reação para marcar o segundo golo», afirmou Mourinho, após o jogo, numa altura em que não pode contar com Harry Kane, goleador da equipa.

O técnico luso comparou ainda as soluções que outros clubes têm em relação ao Tottenham. «Quando o Chelsea quer ganhar, metem em campo o Batshuayi. Quando o Manchester City quer mudar o Gabriel Jesus, colocam em campo o Aguero», notou, frisando que a equipa está «azarada com lesões».