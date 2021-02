Luís Filipe Vieira recordou este domingo os primeiros tempos na direção do Benfica e revelou que há várias taças que foram roubadas ao clube da Luz.

«Já recuperámos mais de 23 mil taças e galhardetes do Benfica, só nós sabemos como estava o primeiro caderno de quotas do Benfica, hoje está restaurado. A história do Benfica estava toda perdida e enterrada debaixo das bancadas do Estádio da Luz», começou por dizer, em entrevista à BTV.

«Houve muitas taças que se perderam, outras foram leiloadas e foram compradas por nós, outras foram roubadas. Por isso eu peço: se alguém tem alguma das taças do Benfica, por favor, venham entregá-las. Não precisa de dar o nome. Deixem-nas dentro de um caixote junto à porta 18», acrescentou.

Depois, o presidente do Benfica falou sobre as consequências da pandemia de covid-19 nas finanças da SAD encarnada e deixou críticas ao Governo.

«O Lyon apresentou 50 milhões de euros negativos, a Juventus 113. Hoje os clubes em Portugal entregam milhões de euros ao Estado em impostos. Temos o melhor jogador do mundo [Cristiano Ronaldo], o que nos dá muita visibilidade. É de estranhar que o governo português não olhe para o desporto. Todos os clubes andam a sustentar os outros desportos. É impensável que ninguém pense no desporto.»

«Agora que estamos a atravessar esta crise é uma vergonha se o futebol não for contemplado. Nós hoje, futebol, somos um dos principais pagadores de impostos do país. Se não nos respeitarem, temos de nos defender. Se tiver de não haver futebol, não haverá. É uma falta de respeito. A grande maioria dos clubes são empresas que são completamente auditadas, cumprem com o Estado. Devíamos ser ressarcidos pela ausência de público, e não é para comprar jogadores, é para pagar a fatura por causa da pandemia de covid-19. É mais do que justo para aquilo que representamos em Portugal», defendeu.