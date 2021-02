Luís Filipe Vieira assumiu este domingo a responsabilidade pela crise do Benfica, no dia em que o clube cumpre o 117.º aniversário.

Em entrevista à BTV, o presidente dos encarnados garantiu ainda que a equipa de Jorge Jesus vai lutar pelo título enquanto for «matematicamente possível».

«Neste momento ninguém baixou os braços. Até ser matematicamente possível, vamos lutar pelo campeonato. Caso não dê, o segundo lugar será um grande objetivo, além da Taça de Portugal. Peço aos benfiquistas que acreditem sempre», começou por dizer.

«Quem é o responsável? Os sócios do Benfica elegeram-me, por isso na hora da derrota só pode haver um responsável, eu. Assumo inteira responsabilidade por aquilo que está a acontecer», continuou.

Depois, Vieira falou sobre o surto de covid-19 que afetou o Benfica em janeiro: «Sei o que se passa dentro do Seixal. É verdade que o mês de janeiro, lembro-me do dia em que tentámos adiar o jogo com o Nacional, fomos fustigados com 27 casos de covid-19. Dez deles eram jogadores. Sabemos o que se passou dentro do Seixal, a única coisa que os benfiquistas não devem fazer é minimizar, porque é sinal de que não sabem o que é a covid-19.»

«As pessoas têm de entender que os jogadores não corriam mais de sete quilómetros, quando normalmente correm dez, onze. Isto não é uma derrota, é uma realidade. Esta é que é a grande realidade. Nada no Benfica em janeiro foi normal. Isso não se consegue vencer. Mas independentemente disso, garanto que não faltou profissionalismo e dedicação. Hoje essa sombra está a aliviar-se. A situação poderá vir a normalizar. Já estou há cerca de um mês negativo e não sou capaz de subir um lanço de escadas sem parar. O médico diz que vai demorar dois ou três meses, vamos ver. »

«Tem uma componente muito forte de covid-19, mas não vamos negar que há algumas situações de culpa. Mas o principal é o mês de janeiro», reconheceu.