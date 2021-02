O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Arsenal (3-2), que ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europa:

[Com a contestação a aumentar até ao final da tarde, sente-se com capacidade para lidar com esta situação?] Claro que sim. Vai ser jogo a jogo, nas duas competições em que estamos inseridos. Vamos tentar recuperar ao máximo, não só pontualmente, como as exibições da equipa. Isso é que me dá indicações para que se comece a ter melhor rendimento. Uma vitória hoje podia ser a alavanca para estarmos mais moralizados nos próximos jogos.»