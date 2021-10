Luis Suárez marcou o segundo golo do Atlético Madrid frente ao Barcelona (2-0) e festejou com a simulação de um telefonema. Ora nesse momento, a realização do jogo decidiu simular um telefonema entre o avançado e Ronald Koeman.



«O festejo era para as pessoas e sabem que tenho o mesmo número e que continuo a utilizar o telefone. Não era para o Koeman, para nada disso. Mas se o Koeman o quiser levar a peito...Tinha dito aos meus filhos, em tom de brincadeira, que ia fazer aquilo», garantiu o avançado.



O internacional uruguaio marcou à antiga equipa e não festejou: «Eu sabia que se marcasse ia pedir desculpa. Pelo respeito, o carinho, por ser um 'culé', pela trajetória que tive no Barcelona, pelo momento que estão a passar os jogadores, que é difícil, e pelos adeptos. Por respeito.»



Lemar e João Félix destacaram-se no processo ofensivo, a par de Luis Suárez, e o avançado diz que o At. Madrid está bem servido. «Quando tens jogadores de qualidade, que fazem a diferença, sentes-te mais cómodo. O Ángel e o Antoine também fazem isso bem quando jogam. O treinador tem uma missão difícil na hora de decidir», rematou.