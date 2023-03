A morte de Rui Nabeiro gerou pesar também no desporto português, até pela ligação que o empresário teve ao Campomaiorense, mas também pelo apoio que deu a inúmeros emblemas nacionais, através do Grupo Delta.

«Foi com enorme tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte do comendador Rui Nabeiro, personalidade relevante da sociedade portuguesa, empresário de enorme sucesso, homem de grande carácter e sentimento. A sua ligação ao futebol fez-se através do clube da terra que o viu nascer que com o seu apoio levou o Sporting Clube Campomaiorense ao escalão maior do nosso futebol e à final da Taça de Portugal sendo, até hoje, o primeiro e único emblema alentejano a estar presente na grande festa do Jamor. Rui Nabeiro deixa-nos um legado precioso que o País deve valorizar e aproveitar. À família e aos amigos, fica a palavra possível de conforto e as mais sentidas condolências pessoais e da instituição que represento», escreveu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em nota divulgada no site oficial do organismo.

Os principais emblemas nacionais também reagiram à notícia da morte de Rui Nabeiro, com o Benfica a destacar a ligação ao sócio 4696, com mais de 50 anos de filiação ao clube.

O Sporting também manifestou pesar pela morte de Rui Nabeiro, e o FC Porto enviou sentidas condolências à família Nabeiro e à família Delta, parceira de longa data.