A perder por 2-0 em casa frente ao São Paulo, Abel Ferreira nem esperou pelo apito final e recolheu aos balneários, não assistindo aos últimos quatro minutos. Na sala de imprensa, o técnico português explicou o motivo para não ter ficado no banco de suplentes até ao fim.



«Estou 'pendurado' como dizem aqui. No final do último jogo disse muito bem da arbitragem, desta vez saí para não ser expulso. Foram precisos cinco minutos para marcar um livre lateral. Saí para não ser expulso e poder ficar com os meus jogadores. Não gostei nada do que vi. Foram faltinhas, sempre para o mesmo lado. Não gostei e por isso saí mais cedo», justificou.



O treinador aproveitou ainda para justificar as inúmeras mudanças que fez na equipa titular do Verdão.



«Pagam-me para tomar decisões. Sei o que nos trouxe até aqui. Temos um plano e vamos segui-lo até ao fim aconteça o que acontecer», começou por dizer.



«Os adeptos têm de acreditar no que estamos a fazer. Ganhámos dois grandes títulos 21 anos depois quando ninguém dava nada por estes jogadores. Temos o calendário que temos. Não há magia nem milagres. Pagam-me para tomar decisões e eu assumo a responsabilidade dessas decisões. Temos um plano e vamos segui-lo. Foi isso que deu alegria aos nossos adeptos», acrescentou.



Abel concluiu a conferência de imprensa recorrendo aos exemplos recentes de Portugal e Itália, dois últimos campeões da Europa, que não se apuraram de forma direta para o Mundial 2022.



«Tomámos uma decisão de risco. Perdemos contra o São Paulo, que está a lutar para não descer assim como o Grémio. O Santos, que foi à final da Libertadores connosco, está a lutar para não descer. Portugal e Itália não se qualificaram diretamente para o Mundial. Dá muito trabalho continuar com o sarrafo a este nível. É difícil continuar a ganhar. Estou chateado, triste, não queria ter perdido, mas confio muito nestes jogadores», frisou.