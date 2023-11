Após a derrota por 3-0 no Maracanã, Abel Ferreira considerou que o resultado foi «justo» e «incontestável». O treinador português lamentou que o Palmeiras não tenha conseguido retirar o Flamengo da discussão pelo título de campeão brasileiro.

«Eu acho e já disse aos meus jogadores que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da luta», afirmou Abel em conferência de imprensa.

«Se o Flamengo perdesse connosco, estava fora. O Flamengo ganhou e acho que vai ser discutido até o último jogo por nós, pelo Flamengo, pelo Grémio, pelo Bragantino e pelo Botafogo. Vai ser até o último jogo. É a sensação com que fico», frisou.

Questionado sobre as possibilidades de conquistar o Brasileirão, o treinador português apontou que o Palmeiras não tem a experiência de outras equipas.

«De um lado, vês jogadores que querem fazer carreira e do outro lado vês jogadores com carreira feita. Esta é a diferença, porque os meus jogadores também têm muita qualidade, mas não tem a experiência do outro lado», sublinhou.

«Cometemos dois erros que nos tiraram do jogo. A expulsão e o segundo golo. O nosso adversário foi muito melhor. A qualidade existe dos dois lados, mas de um lado já tem casca, e noutro fazem o melhor que podem e querem fazer carreira», completou.

A luta pelo Brasileirão está ao rubro. O Botafogo lidera com 59 pontos, seguido de Palmeiras (mais dois jogos), com os mesmos pontos. O RB Bragantino é terceiro, com 58 pontos, enquanto Grémio e Flamengo têm 56.