O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Ferroviária, por 2-0, em jogo da sétima jornada do Campeonato Paulista.

O encontro desta quarta-feira foi o centésimo do português no banco de suplentes do emblema brasileiro. Nas 100 vezes que comandou a equipa, ganhou 55, empatou 18 e perdeu 27. Noutras 13 partidas, o comando técnico esteve ao cargo dos adjuntos, devido à indisponibilidade do treinador principal, quer por castigo, férias ou até covid-19.

Na ressaca do Mundial de Clubes, o Verdão esteve melhor e inaugurou o marcador aos 37 minutos, na sequência de uma bola parada. Patrick de Paula cobrou um pontapé de canto e Murilo cabeceou para o 1-0.

No segundo tempo, chegou o golo da tranquilidade para a equipa de Abel.

Rony cruzou tenso no corredor direito, o guarda-redes do Ferroviária largou a bola e Breno Lopes, que tinha acabado de entrar, aproveitou a má abordagem para marcar o segundo dos forasteiros.

O Palmeiras confirmou o favoritismo e continua na liderança do Grupo C do Paulista, embora ainda tenha dois jogos por realizar.