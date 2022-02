O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na noite de terça-feira na receção ao EC Água Santa, por 1-0, em jogo a contar para o Campeonato Paulista, no último desafio antes da partida para o Mundial de Clubes.

Um golo de Dudu, aos 27 minutos, deu o triunfo ao «Verdão», na terceira jornada do grupo C da primeira fase do Paulista.

O atual detentor da Libertadores segue líder com dez pontos no grupo C, embora tenha mais um jogo do que o Botafogo SP, que tem cinco pontos. Mirassol e Ituano têm quatro pontos cada, nos terceiro e quarto lugares, tendo ainda apenas realizado dois jogos. O Água Santa é último no grupo A, ainda sem pontos.

O Palmeiras treina ainda esta quarta-feira no Brasil antes de partir para os Emirados Árabes Unidos. Na próxima quarta-feira, joga as meias-finais do Mundial de Clubes com o vencedor do Al Ahly-Monterrey.