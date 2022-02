O Brasil, que já tinha garantido a qualificação para o Mundial 2022, recebeu e venceu o Paraguai por 4-0 na 16.ª jornada da qualificação sul-americana, mantendo a liderança isolada com mais quatro pontos do que a Argentina, que bateu a Colômbia, por 1-0.

A equipa comandada por Tite marcou logo aos dois minutos, pelo ex-Sporting e V. Guimarães Raphinha, mas o golo foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro por mão na bola. Contudo, o mesmo Raphinha faria mesmo o 1-0 aos 28 minutos.

Mais golos – e que golos – surgiram na segunda parte, com Philippe Coutinho a fazer o 2-0 num remate frontal em arco num belo momento, ao qual se juntou o de Antony: o extremo do Ajax aplicou um remate colocadíssimo para o 3-0, de pé esquerdo, aos 86 minutos. O 4-0 final surgiu ao minuto 88, por Rodrygo, após uma bela jogada coletiva.

Os golos do Brasil-Paraguai:

Com este resultado, o Paraguai diz realística e matematicamente adeus ao Mundial 2022, numa jornada que teve ainda triunfo importante para o Chile na Bolívia, goleada do Uruguai e empate no Peru-Equador.

RESULTADOS - 16.ª JORNADA:

Bolívia-Chile, 2-3

Uruguai-Venezuela, 4-1

Argentina-Colômbia, 1-0

Brasil-Paraguai, 4-0

Peru-Equador, 1-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Brasil, 39 pontos (menos um jogo)

2.º: Argentina, 35 (menos um jogo)

3.º: Equador, 25

4.º: Uruguai, 22

5.º: Peru, 21

6.º: Chile, 19

7.º: Colômbia, 17

8.º: Bolívia, 15

9.º: Paraguai, 13

10.º: Venezuela, 10