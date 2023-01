A estreia a titular de Francisco Conceição pela equipa principal do Ajax terminou com um empate a uma bola, no reduto do NEC, em jogo da 15.ª jornada da primeira liga dos Países Baixos.

O ex-FC Porto esteve em bom plano durante toda a partida e foi o elemento que mais se destacou no conjunto de Amesterdão. O primeiro golo do jogo até começou nos pés do extremo português. Aos 38 minutos, Conceição encarou um adversário e cruzou para a área, Dusan Tadic tocou para o meio e Klaassen finalizou com tranquilidade.

A resposta do NEC surgiu logo no recomeço do segundo tempo, através de Landry Dimata (52m), que viria a dar lugar ao português Pedro Marques, a três minutos do final.

Já em tempo de compensação, Conceição foi substituído, numa altura em que apresentava algumas queixas físicas.

Apesar de ter criado ocasiões de golo suficientes para vencer a partida, o Ajax somou apenas um ponto em Nijmegen e não aproveitou o empate do líder Feyenoord na véspera. O clube de Amesterdão somou o terceiro empate consecutivo na liga é segundo classificado, com 31 pontos, menos três do que o primeiro.

O NEC, por sua vez, chegou ao nono empate no campeonato e é nono colocado.