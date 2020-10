O Al Nassr, clube treinado pelo português Rui Vitória, apurou-se esta terça-feira para a final da Taça da Arábia Saudita, ao vencer na casa do Al Ahli, por 2-1, em jogo da meia-final.

O goleador sírio Omar Al Somah colocou a equipa visitada na frente, com o 1-0 apontado aos 19 minutos. Contudo, o Al Nassr empatou ainda na primeira parte, pelo médio brasileiro Petros (45+3m). Já na segunda parte, o extremo argentino Gonzalo Martínez consumou a reviravolta, com o 1-2 final no marcador, ao minuto 85.

Na final, o Al Nassr defronta o Al Hilal, que bateu o Abha, por 2-0.