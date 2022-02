O Al Duhail, orientado por Luís Castro, venceu na receção ao Al Khor por 4-2, esta terça-feira, e apurou-se para os quartos de final da Taça do Emir do Qatar.

Em Doha, a equipa do treinador português chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Ali Almoez (10m), Nam Tae-Hee (18m) e Adelrahman Fahmi (41m).

No segundo tempo, Said Brahmi reduziu para os forasteiros (52m), antes ainda de Tae-Hee bisar. O último golo do encontro surgiu aos 78 minutos, por Al Habsi.

O Al Duhail somou, assim, o terceiro triunfo consecutivo.

