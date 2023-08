O médio Ángel Algobia Esteves deixou o Getafe e foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Levante, clube pelo qual assinou até 2025, com opção por mais duas temporadas.

Mas quem é Ángel Algobia? O jogador de 24 anos entrou na mira dos portugueses em março passado, quando, num vídeo partilhado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Roberto Martínez mostrou uma lista de 200 possíveis convocados acerca dos quais reúne informação detalhada e onde se incluía o médio defensivo.

Formado no Rayo Vallecano, o luso-espanhol estava no Getafe desde 2020/21 e, na temporada passada, somou 28 jogos. Agora, vai competir no segundo escalão do país vizinho.