No vídeo partilhado esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que mostra como é o dia a dia de Roberto Martínez na Cidade do Futebol, o selecionador nacional revelou que tem uma lista de 200 jogadores acerca dos quais reúne informação detalhada, como os jogos que disputaram, quem defrontaram ou quantos minutos jogaram.

Desde logo, um dos nomes que salta à vista daqueles que é possível notar nas imagens da FPF é o de Rafa Silva. O avançado do Benfica estava na lista, apesar de ter renunciado à seleção em setembro do ano passado – quando o selecionador ainda era Fernando Santos - e não haver qualquer novidade sobre uma mudança de posição.

Outro dos destaques joga no país vizinho e… é espanhol. Ángel Algobia Esteves é um médio defensivo de 23 anos, que joga no Getafe e tem dupla nacionalidade, pelo que pode ser convocado por Portugal.

Esta temporada, o jovem jogador formado no Rayo Vallecano, mas que está nos azulones desde 2020, soma 19 encontros (12 como titular), 16 no campeonato e três na Taça do Rei.

No quadro estatístico que Martínez utiliza, estão presentes vários jogadores que ainda não se estrearam pela seleção principal, como Abdu Conté (Troyes), André Almeida (Valência), Angel Gomes (Lille), Diogo Leite (Union Berlim), Florentino (Benfica), Francisco Conceição (Ajax), Gonçalo Inácio (Sporting), João Moutinho (Spezia), Mathias Pereira Lage (Brest), Thierry Correia (Valência), Tiago Djaló (Lille), Xeka (Rennes) ou Vitinha (Marselha).

«A estatística não toma decisões, mas dá-te muita informação, para aqueles momentos em que tens de tomar uma decisão», disse Martínez para elogiar a importância da recolha dos dados dos jogadores.