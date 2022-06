O Cuiabá anunciou esta sexta-feira o português António Oliveira como novo treinador.

O 16.º classificado da Serie A do Brasileirão informou ainda que o técnico chega nas próximas horas ao Brasil e vai conhecer o plantel já no sábado. Bruno Lazaroni e Diego Favarin são os dois adjuntos que acompanham António Oliveira.

Trata-se de um regresso ao Brasil do técnico que foi adjunto no Santos e também no Athletico Paranaense, onde assumiu o cargo de treinador principal em 2020, tendo conquistado uma Copa Sul-Americana, embora tenha abandonado o cargo antes do jogo da final.

António Oliveira, de 39 anos, chegou ao Benfica B em janeiro e somou sete vitórias em 18 jogos, tendo conseguido fechar a II Liga no quinto lugar.

O jovem treinador junta-se, assim, aos outros quatro lusos no Brasileirão: Abel (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians)