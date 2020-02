O Al Nassr, clube treinado pelo português Rui Vitória, empatou esta quinta-feira na receção ao Al Ahli a dois golos, em jogo da 20.ª jornada do principal campeonato da Arábia Saudita.

Os visitantes estiveram a vencer por dois golos, graças a um autogolo de Petros e a um penálti de Al Soma, respetivamente aos 32 e 43 minutos. Contudo, Guiliano bisou na segunda parte, aos 58 e 66 minutos, evitando o desaire do Al Nassr.

O empate deixa a equipa de Rui Vitória agora a cinco pontos do líder Al Hilal, que venceu por 1-0 na casa do Al Taawon, equipa treinada pelo português Vítor Campelos. O defesa luso Ricardo Machado alinhou nos 90 minutos pelo Al Taawon, que está no sexto lugar, com 29 pontos.

O Al Hilal lidera com 47 pontos, para 42 do vice-líder Al Nassr.