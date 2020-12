Um golo do futebolista português Fábio Martins abriu, este domingo, a vitória do Al Shabab sobre o Al Batin, por 3-1, no duelo da 10.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita. Num duelo de técnicos lusos, levou a melhor Pedro Caixinha perante José Garrido.

O golo de Fábio Martins surgiu numa finalização de cabeça, aos 18 minutos: foi o segundo golo em oito jogos pelos sauditas, em 2020/2021.

Na segunda parte, Al Abid (48m) e Guanca (78m) marcaram os outros golos da equipa de Pedro Caixinha. Para o Al Batin marcou o ex-Moreirense Fábio Abreu, aos 71 minutos.

Com este resultado, o Al Shabab vai manter o terceiro lugar no final da jornada, com 18 pontos, independentemente do que aconteça nos outros jogos. O Al Batin, de Garrido, é décimo, com 11 pontos, quatro acima da zona de descida. Não vai cair para esta, mas está à mercê de Al-Raed (11 pontos), Abha (11 pontos) e Al-Fateh (10 pontos).