O Al-Taawon, equipa treinada pelo português Vítor Campelos, empatou esta sexta-feira em casa do Al Hazem, num jogo que terminou tal como começou no marcador: sem golos.

No jogo da 16.ª jornada, Campelos, ex-treinador do Moreirense, somou o segundo empate em dois jogos ao comando do Al-Taawon, que ocupa o quarto lugar, com 27 pontos. O defesa português Ricardo Machado fez o jogo todo pelo Al-Taawon.

Noutro jogo desta sexta-feira, o Al Hilal venceu em Abha por 2-1, com o ex-Benfica e Sporting André Carrillo a abrir o marcador do jogo, com um cabeceamento certeiro a canto de Giovinco.

