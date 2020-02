Uma assistência do extremo português Bruno Gama, para o golo do sueco Daniel Larsson, valeu esta quinta-feira o triunfo do Aris na casa do Atromitos e também a qualificação para as meias-finais da Taça da Grécia, no Estádio Peristeri, em Atenas.

Após o 0-0 na casa do Aris, em Salónica, a equipa onde joga o também português Hugo Sousa carimbou o apuramento fruto do golo apontado ao minuto dez de jogo.

Bruno Gama foi titular e alinhou em todo o jogo na equipa treinada pelo alemão Michael Oenning. Já o defesa Hugo Sousa entrou aos 88 minutos.

Hugo Sousa, formado no FC Porto e com passagem na equipa B do Sporting, cumpre a quarta época no Aris. Já Bruno Gama, no estrangeiro desde 2011, quando saiu do Rio Ave para o Deportivo, está na segunda temporada no clube helénico. Este junta-se a PAOK e Olympiakos, equipas que também têm portugueses, como apurado. A outra vaga vai sair do Panetolikos-AEK, a 19 de fevereiro. Na primeira mão, em casa do Panetolikos, houve empate a um golo.