O Athletico Paranaense, equipa que é treinada pelo português António Oliveira, reassumiu a liderança do Brasileirão, ao derrotar em casa o Fortaleza por 2-1.

David Teran (2m) e Matheus Babi (9m) apontaram os golos da equipa de Curitiba, que teve uma excelente entrada em jogo.

O Fortaleza, que também tinha a possibilidade de sair desta jornada na liderança do campeonato, não conseguiu mais do que reduzir para diferença mínima já nos minutos finais por intermédio de Igor Torres.

O Athletico Paranaense lidera o Brasileirão com 19 pontos em 8 jogos, mais um do que o Bragantino (2.º), três do que o Palmeiras de Abel Ferreira (3.º) e quatro do que o Fortaleza, que tem mais uma partida realizada.