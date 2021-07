O Tottenham divulgou a constituição da equipa técnica que vai acompanhar Nuno Espírito Santo no comando dos Spurs.

São eles Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias.

Cathro, treinador-adjunto, é escocês e trabalhou com NES no Wolverhampton e também no Valência (2014/15) e no Rio Ave, entre 2012 e 2014.

Rui Barbosa, que é treinador de guarda-redes, acompanhou Nuno em 2017 na ida para Inglaterra, tendo sido um dos seus braços direitos no FC Porto (2016/17) e também no Rio Ave.

Por fim, o preparador físico António Dias está há quase uma década ao lado de Nuno, tendo-o acompanhado no Rio Ave, Valência, FC Porto, Wolverhampton e, agora, no Tottenham.

Rui Pedro Silva, que fez parte de todas as equipas técnicas de Nuno Espírito Santo desde 2012, deixa de colaborar diretamente com o treinador de 47 anos.