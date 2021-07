O Leipzig oficializou, esta sexta-feira, a contratação de André Silva, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O avançado deixou assim o Eintracht Frankfurt e vinculou-se ao vice-campeão alemão até 2026. O internacional português muda de clube na Alemanha a troco de pouco mais de 20 milhões de euros.



O jogador de 25 anos dividiu a formação entre Salgueiros, Boavista e FC Porto, clube ao qual chegou em 2011. André Silva acabou por se estrear na equipa principal durante a época 2015/16 após ter brilhado na equipa B (15 golos em 31 jogos).



Em 2016/17 André Silva explodiu no Dragão e foi vendido ao AC Milan por cerca de 40 milhões de euros. No ano de estreia em Itália, o futebolista luso sentiu dificuldades e marcou apenas dez golos em 40 jogos, acabando cedido ao Sevilha e ao Eintracht nas temporadas seguintes.



Após 16 golos em 37 partidas, as águias de Frankfurt contrataram André Silva em definitivo que agora se despede após uma temporada em que marcou 29 golos e acabou como segundo melhor marcador da Bundesliga.