O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, venceu este domingo o Internacional de Porto Alegre, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada do Brasileirão, regressando às vitórias após três jornadas sem triunfos.

Terans, num golaço de livre direto, fez o 1-0 aos 37 minutos. Depois, Vitinho ampliou para 2-0 em cima do descanso, aos 45+2'. Pelo meio, Caio ainda viu um golo anulado para o Internacional, por falta, aos 42 minutos.

Na segunda parte, Edenilson ainda reduziu de grande penalidade, aos 65 minutos, mas o Athletico manteve a vantagem tangencial até ao apito final.

Com este resultado, a equipa de António Oliveira ascende ao quinto lugar, à condição, com 23 pontos em 12 jogos. Tem mais dois pontos que o Flamengo, sexto, com 21 pontos e menos um jogo.

O golaço de livre de Terans: