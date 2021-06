O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, venceu na noite de domingo na receção ao Atlético Goianiense, por 2-1, liderando assim de forma isolada o Brasileirão, o principal campeonato brasileiro de futebol.

Em duelo da quinta jornada, a equipa orientada pelo técnico português, que venceu as quatro partidas que disputou até ao momento no campeonato, esteve a perder com um golo de Baralhas, aos 13 minutos, mas deu a volta ao resultado com tentos de Matheus Babi (43m) e Christian (71m).

Com esta vitória – e apesar de ter um jogo a menos – o Athletico Paranaense é líder com 12 pontos: tem um ponto de vantagem em relação ao Fortaleza e RB Bragantino (ambos 11 pontos) e dois sobre o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira (dez pontos) que venceu o América Mineiro, também por 2-1. Todas estas equipas abaixo da de António Oliveira têm já cinco jogos cumpridos.