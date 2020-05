O português Jorge Simão é o treinador pretendido pelos novos investidores do Oostende, emblema da primeira divisão belga. Os americanos do Pacific Media Group têm um projeto muito ambicioso para o 15º classificado da Jupiler League - salvou-se da descida por pouco - e olham para o atual treinador do Al Fayha como o homem certo para o comando técnico.



Jorge Simão está nesta altura em Portugal e tem também em mãos uma proposta para renovar com o clube asiático. Segundo sabe o Maisfutebol, o treinador de 43 anos dá prioridade a um regresso à Europa e está satisfeito com a dimensão do projeto que lhe foi apresentado pelo Oostende.



Depois de sair do Boavista há pouco mais de um ano, Jorge Simão rumou ao Médio Oriente e conseguiu levar um clube pequeno a andar nos lugares do meio da tabela. O próximo passo, se assim o entender, será dado na direção do campeonato belga.