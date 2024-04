O Corinthians, de António Oliveira, pôs fim ao ciclo negativo de três derrotas consecutivas com um triunfo diante do Fluminense (3-0), este domingo, que motivou um desabafo do treinador português.

O técnico do Timão criticou as «notícias mentirosas» que leu nos últimos dias.

«Essa é uma das coisas que podemos mudar no futebol brasileiro, porque deste lado estão pessoas, não estão robôs, nem animais. São pessoas que têm sentimentos, emoções e que merecem respeito, que têm famílias. Tudo impacta, até na saúde mental», disse António Oliveira, em conferência de imprensa.

Na última semana, as claques do Corinthians dirigiram-se ao centro de treinos para falar com a direção, equipa técnica e jogadores.

«Foi uma semana de clube grande. Sabemos que jogar num clube desta dimensão tem determinada cobrança, mas também é necessário as pessoas entenderem o momento que estamos a viver», frisou.

«Sou uma pessoa muito apegada à justiça social e sei que ela nunca vai existir, porque existem diferenças sociais entre as pessoas. Mas devemos lutar pela igualdade. Quando dizemos alguma coisa, temos de ter cuidado. Nós sabemos a responsabilidade que é representar um clube desta dimensão, não perdemos de propósito», afirmou ainda.

O Corinthians é 13.º classificado no Brasileirão, com quatro pontos ao fim de quatro jogos.