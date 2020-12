Não está fácil a vida de Sá Pinto no Vasco da Gama.

No domingo, a equipa do treinador português foi goleada pelo Grémio por 4-0 e, no regresso ao Rio de Janeiro, os responsáveis do Vasco pediram mesmo o reforço policial no aeroporto, de forma a contornar a contestação de adeptos.

Apesar de o receio dos dirigentes em relação à presença de adeptos não se ter concretizado, no Brasil, escrevem que a contestação a Sá Pinto subiu bastante de tom.

A equipa vem de três resultados negativos, foi eliminada a meio da semana da Taça Sul Americana, e caiu para zona de descida no Brasileirão.

Recorde-se que Sá Pinto chegou ao clube do Rio de Janeiro há menos de dois meses.